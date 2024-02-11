Психолог рассказал, что успех в жизни зависит не от одаренности, а от социальных навыков

Успешность в жизни зависит не от таких показателей одаренности, как интеллект, мотивация и креативность, а от социального интеллекта. Об этом рассказал «Газете.Ru» член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических и психологических наук, директор Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета, профессор Александр Савенков.

В конце ХХ века, когда начала развиваться психология, по словам Савенкова, ученые выяснили, что для продвижения в социуме важен социальный интеллект. Это умение адекватно понимать эмоции человека, считывать их, точно выражать собственные эмоции, это способность к эмпатии, к социальному прогнозированию, коммуникациям, способность к сотрудничеству и сотворчеству и др.

«В жизни часто оказывается так, что и одаренный человек, и бездарный человек могут быть в равной степени успешными или неуспешными. У ребенка могут быть высокие интеллект, креативность, мотивация, но нет настойчивости, упорства. В этом случае он вряд ли будет успешным. Другими словами, если человек перешел минимальный порог интеллекта (одаренности), требуемый в определенном виде деятельности, то дальнейшие его успехи будут зависеть от того, какой у него характер, насколько развита воля, насколько он настойчив, упорен и так далее», – объяснил психолог.

По его словам, для достижения успеха в жизни важно развивать социальный интеллект. Для этого нужно провести его оценку со специалистом, и затем подтянуть нужные параметры.

«У этого показателя есть свои параметры. Обычно выделяется несколько блоков качеств: когнитивный (знания о людях, о правилах этикета, о специфике социальных отношений, способность к социальному прогнозированию, социальная интуиция и др.), эмоциональный (эмпатия, умение выражать и считывать эмоции, регулировать собственные эмоции и др.) и поведенческий (готовность быть лидером и ведомым, способность к сотрудничеству и сотворчеству и др.)», – пояснил специалист.

Подробнее о том, как диагностировать у ребенка одаренность и почему не стоит «закрывать» талантливых детей в отдельной школе — в интервью Савенкова «Газете.Ru».

Ранее педагог объяснил, как определить одаренность у ребенка.