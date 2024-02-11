Педагог объяснил, как определить одаренность у ребенка

Современная психология под одаренностью понимает совокупность нескольких параметров: высокие уровни развития интеллекта, креативности и мотивации. Все эти показатели можно оценить с помощью специальных методик. Однако делать это должен не родитель, а психолог, рассказал «Газете.Ru» член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических и психологических наук, директор Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета, профессор Александр Савенков.

Интеллект здесь понимается как способность решать сложные задачи, которую можно измерить при помощи тестов IQ. Следующие параметры — высокий уровень креативности и мотивации тоже можно определить специальными методиками. Все параметры должны быть высокими, причем чем выше, тем лучше.

Диагностика одаренности — это задача психолога. Например, специалист может применить специальные инструменты: это методика столкновения мотивов, их иерархиаризации. Например, ребенку даются карточки с мотивами, и он должен их расположить по порядку: от самого сильного до самого слабого.

«Это — мягкая методика, а столкновение мотивов – жесткая. Тогда ребенка загоняют искусственно в ситуацию выбора — либо это, либо то. Ребенок должен выбрать наиболее значимый для него мотив. Еще есть масса других, проективных методик, например где ребенку предлагают закончить предложение или рассказ. Так тоже можно узнать, как устроена мотивационная сфера личности человека», – объяснил профессор.

Тем не менее для родителей есть специальные диагностические инструменты.

«Родители, читающие книги об одаренности, написанные специально для них, могут найти эти методики. Например: «карта одаренности», «палитра интересов» и др. Также существуют диагностические методики специально для педагогов, например интеллектуальный портрет и другие», – объяснил Савенков.

Подробнее о том, как диагностировать у ребенка одаренность и почему не стоит «закрывать» талантливых детей в отдельной школе — в интервью Савенкова «Газете.Ru».

Ранее педагог-психолог рассказал, какие показатели одаренности у ребенка можно развить.