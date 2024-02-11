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Установлено, какие упражнения снижают давление

bjsm: изометрические упражнения помогают снизить давление

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Ученые из Кентерберийского университета выяснили, что выполнение любых физических упражнений значительно снижает давление. Результаты исследования были опубликованы в журнале British Journal of Sports Medicine (bjsm).

Авторы проанализировали 270 исследований, в число которых вошли около 16 тыс. человек. Все научные работы были проведены в период с 1990 года по февраль 2023 года. В результате исследования авторы работы пришли к результату, что различные виды физической активности, включая аэробные тренировки, тренировки с динамическими отягощениями, высокоинтенсивные интервальные тренировки и изометрические упражнения, значительно снижают как систолическое, так и диастолическое артериальное давление.

Однако им удалось выявить самое эффективное упражнение — им оказались изометрические упражнения, такие как изометрические приседания у стены. Это силовые тренировки, во время которых длина вашей мышцы не меняется, а суставы не двигаются. Ваши мышцы сокращаются в результате противодействия сопротивлению какого-либо объекта, и вы на какое-то время фиксируете это положение. Этот тип упражнений снижал систолическое (верхнее) давление на 8,24 мм рт. ст. и диастолическое (нижнее) на 4,00 мм рт. ст.

Ранее ученые установили, что содержащие кофеин низкокалорийные напитки могут быть хорошим способом сбросить лишний вес.

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