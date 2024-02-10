Искусственная вентиляция легких оказалась опасной для недоношенных детей

Немецкие ученые из Лейпцигского университета выяснили, что использование аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) может нанести вред недоношенным детям, вызывая респираторные заболевания или даже повреждая легкие. Исследование опубликовано в научном журнале международного Биофизического общества (Biophysical Society).

По словам специалистов, при нормальном дыхании диафрагма и мышцы между ребрами создают отрицательное давление в легких. Но применение ИВЛ вызывает избыточное гидростатическое давление, что способно негативно влиять на целостность легочной ткани.

Исследователи провели опыты, используя легочную ткань недоношенных крысят и взрослых крыс. Ученые создавали натяжение различной силы с промежуточными фазами покоя, аналогично действиям, которые происходят при использовании ИВЛ.

Даже при небольшом давлении легкие родившихся раньше срока детенышей крыс проявляли одновременно эластичные и вязкие свойства. Это говорит о деформации органа из-за стресса. Кроме того, механическая вентиляция делала легочную ткань намного жестче, чем при воздействии ИВЛ на легкие взрослого грызуна.

Ученые выяснили, что нагрузка из-за использования аппаратов искусственного дыхания изменяет механизм транспортировки натрия, который важен для удаления жидкости из легких сразу после рождения. Это нарушение функции оказывает негативное влияние на организм младенца.

Исследователи надеются, что их открытие поможет улучшить методы лечения детей, появившихся на свет раньше срока.

Ранее ученые обнаружили новый негативный фактор, связанный с рождением недоношенного ребенка.