Реабилитолог назвала противопоказания к массажу

Массаж противопоказан при возникновении боли из-за воспаления или рака, поэтому борьбу с болью в спине всегда нужно начинать с посещения врача. Об этом «РГ» рассказала заведующая отделением ранней медицинской реабилитации НМИЦ ЛРЦ Минздрава России, врач физической и реабилитационной медицины Мария Гуркина.

«Есть показания и противопоказания для проведения процедуры массажа», — пояснила врач.

Как объяснила реабилитолог, массаж может расслабить и убрать неприятные ощущения при мышечном перенапряжении после активной физической нагрузки. Иногда классический ручной массаж может быть противопоказан. В таком случае его могут заменить аппаратные процедуры.

Назначить любые виды массажа может только врач по лечебной физкультуре, физиотерапевт или врач физической реабилитационной медицины. При этом важно понять причину болевых ощущений у пациента.

Но массаж категорически противопоказан, если болевой синдром вызван воспалительным процессом, в том числе онкологическим, подчеркнула Гуркина.

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