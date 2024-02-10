проект

>

Реабилитолог назвала противопоказания к массажу

Реабилитолог Гуркина: массаж противопоказан при боли из-за воспаления или рака

close
100%
Shutterstock

Массаж противопоказан при возникновении боли из-за воспаления или рака, поэтому борьбу с болью в спине всегда нужно начинать с посещения врача. Об этом «РГ» рассказала заведующая отделением ранней медицинской реабилитации НМИЦ ЛРЦ Минздрава России, врач физической и реабилитационной медицины Мария Гуркина.

«Есть показания и противопоказания для проведения процедуры массажа», — пояснила врач.

Как объяснила реабилитолог, массаж может расслабить и убрать неприятные ощущения при мышечном перенапряжении после активной физической нагрузки. Иногда классический ручной массаж может быть противопоказан. В таком случае его могут заменить аппаратные процедуры.

Назначить любые виды массажа может только врач по лечебной физкультуре, физиотерапевт или врач физической реабилитационной медицины. При этом важно понять причину болевых ощущений у пациента.

Но массаж категорически противопоказан, если болевой синдром вызван воспалительным процессом, в том числе онкологическим, подчеркнула Гуркина.

Ранее ученые нашли способ снизить риск саркопении в старости более чем в девять раз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами