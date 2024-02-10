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Врач рассказала, кому запрещено пить отвар шиповника

Терапевт Голотина: отвар шиповника противопоказан при камнях в желчном пузыре

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Отвар шиповника противопоказан при желчнокаменной болезни, склонности к образованию тромбов, диабете и других заболеваниях. Об этом рассказала врач-терапевт «ИНВИТРО-ЮГ» Ирина Голотина на сайте клиники.

Отвар из шиповника может быть полезен при простуде, проблемах с пищеварением, нарушении обмена веществ и болях во время месячных. Также в народной медицине распространено мнение о том, что шиповник может быть полезен для «мужской силы», но ни одно исследование подтвердить это не смогло, отметила Голотина.

Настой шиповника не рекомендуется употреблять детям до 5 лет, при повышенной чувствительности к шиповнику, а также при желчнокаменной болезни, повышенной свертываемости крови, тромбофлебите, склонности к тромбозу, недостаточности кровообращения, сахарном диабете, тяжелых патологиях почек, эндокардите. При беременности и грудном вскармливании перед приемом необходимо проконсультироваться с врачом. Кроме того, из-за высокой концентрации аскорбиновой кислоты (витамина С) не рекомендуется принимать настой шиповника одновременно с другими лекарствами, в состав которых входит этот витамин.

Ранее ученые выяснили, почему пожилые не могут набрать вес при нормальном питании.

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