Силовые тренировки помогают справиться с тревогой, выяснили ученые

Ученые из университета Лимерика в Ирландии и Университета штата Айова в США обнаружили, что силовые тренировки могут облегчить симптомы тревоги. Результаты опубликованы в журнале Тrends in Molecular Medicine (ТММ).

В исследовании приняли участие 14 человек в возрасте от 18 до 40 лет, которые страдали тревожным или депрессивным расстройством. Ученые собрали информацию о здоровье добровольцев и представили им восьминедельную программу силовых тренировок, которая предполагала выполнение упражнений дважды в неделю под наблюдением организаторов.

Программа включала в себя приседания со штангой, жим штанги лежа, становую тягу, подъем гантелей сидя, тягу штанги к поясу, выпады с гантелями, сгибания рук с гантелями на бицепс и скручивания на пресс. Коррекция нагрузки проводилась дважды в неделю.

Результаты прохождения психологического теста показали, что тренировки были связаны со значительным ослаблением симптомов тревожности у участников по сравнению с исходным уровнем. Исследователи отметили, что такие занятия как элемент комплексной терапии могут помочь людям с тревожным расстройством улучшить качество жизни. Тем не менее механизмы, лежащие в основе такого положительного эффекта, пока не изучены.

Ранее ученые назвали неожиданное преимущество занятий бегом.