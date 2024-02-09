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Ученые создали инновационные бинты с покрытием, ускоряющим заживление ран

IJP: особое соединение в листьях хны придает бинтам антибактериальные свойства

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Исследователи Корнельского университета в США нашли новый способ использовать антиоксидантные и антибактериальные свойства листьев хны для создания бинтов, ускоряющих регенерацию. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Pharmaceutics (IJP).

Ученые отметили, что хлопчатобумажная марля — один из наиболее распространенных материалов для изготовления повязок для ран. Хлопок легкодоступен и удобен. Однако он не способствует заживлению ран и не обладает способностью уничтожать патогенные бактерии.

Исследователи использовали лавсон (lawsone), красно-оранжевое соединение, содержащееся в листьях хны, для усовершенствования традиционных хлопчатобумажных бинтов путем создания особого нановолоконного покрытия. Отмечается, что лавсон обладает антиоксидантными, противовоспалительными и противомикробными свойствами.

В ходе экспериментов для оценки эффективности разработка продемонстрировала способность быстро и эффективно уничтожать бактерии E. coli (кишечную палочку) и staph (род бактерий семейства Стафилококков).

Авторы исследования добавили, что наложение инновационных повязок будет особенно полезно при хронических травмах, восприимчивых к проникновению инфекций. К ним относятся диабетические язвы и ожоги.

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