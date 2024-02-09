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В крупнейшем городе Сибири молодые ученые получают меньше 30 тысяч рублей в месяц

B Новосибирске многие молодые ученые получают меньше 30 тысяч рублей в месяц

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Depositphotos

В Новосибирске опрошенные молодые научные сотрудники без надбавок за выслугу лет и научных степеней получают менее 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает infopro54.ru со ссылкой на BFM-Новосибирск.

BFM-Новосибирск провел опрос среди молодых ученых из новосибирских институтов. Их попросили рассказать о фактических зарплатах. Оказалось, что молодых ученых устраивают на работу в институты на 0,25%-0,5% ставки. При этом им часто платят менее 30 тысяч рублей. Многим приходится подрабатывать.

Однако в некоторых институтах руководство старается поддерживать молодежь грантами и премиями. При этом молодые ученые могут получать около 50 тысяч рублей.

Зарплаты выше 100 тысяч рублей в новосибирских институтах могут получать доктора наук, член-корреспонденты, академики, пояснила «BFM-Новосибирск» председатель совета научной молодежи СО РАН, старший научный сотрудник Института неорганической химии Елизавета Лидер.

Как отмечает infopro54.ru, по данным Новосибирскстата, в ноябре 2023 года средняя номинальная начисленная зарплата на работника, занятого в научных исследованиях и разработках в регионе, составляла 108,8 тысячи рублей.

Ранее ученые сообщили, что коренные жители Южной Америки оказались счастливее финнов и датчан.

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