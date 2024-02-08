Микробиологи научились разлагать пластик кишечными микробами «суперчервей»

Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре (NTU Singapore) впервые создали искусственную бактериальную среду, имитирующую кишечник червей вида Zophobas atratus, которые способны переваривать пластик. Исследование опубликовано в научном журнале Environment International (EnvInt).

Черви Zophobas atratus или личинки жука-чернотелки также известны как «суперчерви» благодаря своей питательной ценности. Обычно их продают в качестве корма для домашних животных. Предыдущие эксперименты показали, что существа могут жить на диете из пластика. Однако скармливать полимерные отходы червякам напрямую оказалось неэффективно — одна особь может съесть лишь несколько миллиграммов пластмассы за свою жизнь, поэтому для применения метода в промышленном объеме потребуется огромное количество червей.

В рамках эксперимента ученые кормили три группы «суперчервей» различными пластиковыми кормами — полиэтиленом высокой плотности, полипропиленом и полистиролом — в течение 30 дней.

Накормив личинок пластмассами, специалисты извлекли микробиомы из их кишечника и инкубировали их в колбах, содержащих синтетические питательные вещества и различные виды пластика. В течение шести недель сообщества микробов росли в емкостях при комнатной температуре.

Микробиологи обнаружили, что за месяц в колбах значительно увеличилось количество разлагающих пластик бактерий. Кроме того, выведенные в лаборатории микробы лучше справлялись с расщеплением полимеров, что микроорганизмы в кишечниках живых червей. Метод позволил вывести виды бактерий, которые специализируются на переработке конкретных видов пластмасс.

По словам исследователей, их результаты подтверждают возможность создания биотехнологических подходов для утилизации пластикового мусора.

Ранее ученые научились превращать пластиковые бутылки в ценное химическое сырье с помощью света.