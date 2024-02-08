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Замороженные овощи и фрукты полезны не меньше свежих, показывают исследования

Health: замораживание овощей и фруктов не вредит их витаминному составу

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Замораживание пищи минимально влияет на питательную ценность пищи и может даже улучшить сохранность витаминов в овощах и фруктах. Об этом сообщает Health.

Кристаллы льда, которые образуются при заморозке, могут повредить клеточные стенки и привести к потере определенных питательных веществ, которые растворимы в воде, включая витамины C и B. Эти потери обычно очень незначительны, по данным министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов (USDA). Быстрое замораживание пищи предотвращает образование крупных кристаллов льда.

Более того, заморозка фруктов и овощей в течение нескольких часов после сбора позволяет «запечатать» питательные вещества. Исследование 2017 года показало, что хранящиеся в холодильнике в течение пяти дней фрукты и овощи содержат столько же питательных веществ, что и замороженные, а иногда и меньше.

Повлиять на состав продуктов может способ размораживания. Так, исследование 2015 года показало, что капусту брокколи лучше быстро разморозить в микроволновой печи, а не кипятить, чтобы сохранить больше каротиноидов.

Замороженные фрукты и овощи должны могут храниться в течение 8-12 месяцев для оптимального качества, но даже более длительное хранение обычно безопасно.

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