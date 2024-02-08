проект

>

Ученые выяснили, почему рак легких устойчив к лечению

Cancer Discovery: рак легких может нарушать метаболизм иммунных клеток человека

close
100%
Depositphotos

Ученые из институт биологических исследований Солка в США выяснили, что при раке легких может нарушаться метаболизм иммунных клеток человека. Это стимулирует рост раковых клеток и способствует устойчивости заболевания к лечению. Результаты исследования опубликованы в Cancer Discovery.

Аденокарцинома легкого является наиболее распространенным видом рака легких, который обладает высокой летальностью. Существует несколько способов возникновения этого заболевания, одним из которых является мутация в белке, называемом EGFR (рецептор эпидермального фактора роста). Мутировавший EGFR способствует неконтролируемому росту клеток, в числе которых могут быть раковые.

Отмечается, что современные методы иммунотерапии неэффективны против аденокарциномы легких, вызванной мутациями в EGFR. Кроме того, у многих пациентов в течение нескольких лет терапии появляется устойчивость к ранее работающим препаратам.

Американским ученым удалось выяснить, что такая устойчивость обусловлена способностью раковых клеток уничтожать специализированную популяцию резидентных иммунных клеток легких, называемых макрофагами. Их функцией является устранение недействующих и поврежденных клеток, а также поддержание баланса защитных липидов (жиров) вокруг альвеол легких.

Оказалось, что раковые клетки в легких способны втягивать макрофаги в микроокружение опухоли (это сложная экосистема, окружающая опухоль) и изменять их липидный обмен, трансформируя их в «энергетические станции». Заряженные энергией опухолевые клетки затем стимулируют дальнейшее размножение макрофагов, чтобы обеспечить больше питательных веществ.

Исследователи предполагают, что лечение аденокарциномы легкого с использованием блокаторов EGFR может быть более успешным в сочетании со статинами, классом препаратов, обычно используемых для снижения уровня холестерина.

Ранее онколог перечислил симптомы одной из самых распространенных женских опухолей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами