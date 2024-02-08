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Психотерапия улучшает качество жизни людей с затяжным COVID-19, показало исследование

BMJ: групповая психотерапия улучшила самочувствие людей с затяжным COVID-19

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Ученые из Уорикского университета в Великобритании обнаружили, что групповая психотерапия помогает людям с затяжным COVID-19 бороться с апатией, усталостью и депрессией. Результаты исследования опубликованы в BMJ (British Medical Journal).

В исследовании приняли участие 585 взрослых людей с затяжным COVID-19. Они были поделены на две группы. Первая группа должна была однократно пройти сеанс психотерапии с последующей поддержкой квалифицированного практикующего врача. Добровольцы из второй группы приняли участие в специальной восьминедельной программе групповой психотерапии REGAIN, которая предполагала психологическую поддержку, частые онлайн встречи с врачом, выполнение физических упражнений и домашних заданий.

Результаты показали, что через три месяца терапии 17% участников группы REGAIN сообщили, что их общее состояние здоровья улучшилось. В группе, где терапия проводилась однократно, этот показатель составил 8%. Некоторые участники из второй группы отметили прогресс в изменении психологического и физического состояния — снижение интенсивности симптомов депрессии и облегчение усталости.

Ученые предположили, что аналогичные методы комплексной терапии могут улучшить качество жизни многих людей с затяжным COVID-19. Они надеются, что в будущем такой способ лечения получит распространение несмотря на существующие организационные трудности.

Ранее ученые научились определять депрессию по глазам человека.

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