Российские ученые смоделировали образование астероидов из темной материи

Отечественное исследование показало, что частицы легкой темной материи, вероятно, способны сливаться в объекты с размерами и массой крупного астероида. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Институте ядерных исследований РАН.

Современные ученые пока не смогли обнаружить частицы, которые составляют темную материю, — невидимую субстанцию в галактике, влияющую на движение звезд. В связи с этим теоретики пытаются предсказать свойства этих частиц и проводят компьютерные симуляции их поведения. В ходе серии последних работ отечественные физики выяснили, что гипотетические легкие частицы темной материи (на 10 порядков меньше массы электрона) способны образовывать крупные астрономические объекты, похожие на астероиды.

«В статье 2018 года мы доказали лишь сам факт, что темная материя должна сливаться в капли. Это было мало кому интересно, поскольку астрономы не могут обнаружить малые объекты. Однако в недавних исследованиях мы выяснили, что капли растут, засасывая летающую вокруг темную материю, и их масса может достичь массы астероида. Можно назвать выросшую каплю бозе-астероидом, хотя это мой авторский термин, который нельзя считать научным. Диаметр такого тела получается около 100 км», — рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Левков, старший научный сотрудник ИЯИ и один из авторов исследования.

Существование подобных астероидов — лишь гипотеза, которую предстоит проверить астрономам. Однако они должны обладать рядом уникальных свойств. Например, они абсолютно прозрачны и почти не способны взаимодействовать со светом. Кроме того, они неосязаемы и не воздействуют на другие тела кинетически. Поэтому подобное тело, если врежется в Землю или другую планету, пройдет ее насквозь.

Заметить подобный астероид можно лишь по его гравитации. В частности, он должен изменять орбиты небесных тех, деформировать их за счет притяжения, а также искривлять лучи света, как гравитационная линза.

Подробнее о работе российских ученых, которая может перевернуть теоретическую физику, можно прочитать в материале «Газеты.Ru».