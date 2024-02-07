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Палеонтологи случайно открыли новый вид акул, наводивших ужас на древний океан

Fossil Records: в Алабаме обнаружили окаменевшие зубы акулы возрастом 65 млн лет

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Группа американских палеонтологов открыла новый вид древней акулы, получивший название Palaeohypotodus. Окаменелости нашли в округе Уилкок штата Алабама. Исследование опубликовано в научном журнале Fossil Record.

По словам ученых, открытие произошло случайно. Им в руки попала небольшая коробка с необычными зубами. Анализ показал, что ископаемые останки не принадлежали ни одному из известных видов доисторических хищных рыб.

В ходе дальнейшего изучения палеонтологи пришли к выводу, что столкнулись с новым видом, который жил на Земле в эпоху палеоцена около 65 млн лет назад. Это означает, что акулы Palaeohypotodus пережили катастрофу, которая уничтожила динозавров.

Во времена палеоцена большая часть юга Алабамы находилась на дне теплого океана, где акулы Palaeohypotodus были высшими хищниками.

Команда сравнила ископаемые зубы с челюстями их ныне живущих родственников, таких как большая белая акула и акула мако. Исследователи заключили, что Palaeohypotodus не были похожи ни на кого из своих далеких потомков.

Ранее ученые развенчали миф о монструозных размерах вымерших акул мегалодонов.

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