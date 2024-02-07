Названы самые распространенные виды рака у мужчин и женщин старше 50

Рак молочной железы и рак простаты — самые распространенные опухоли у женщин и мужчин старше 50 лет. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анализ Rance Research Research UK.

В Британии ежегодно выявляют более 375 тысяч случаев рака, что эквивалентно тысяче каждый день. Статистика показывает, что у каждого второго в течение жизни разовьется какая-либо форма рака. Согласно Rance Research UK, треть всех случаев рака в Великобритании можно предотвратить.

При этом некоторые виды рака характерны для определенных возрастных групп. Наиболее распространенными типами у детей и молодежи являются опухоли головного мозга, лейкемия и лимфома. У мужчин старше 50 лет больше всего шансов заболеть раком простаты (43 тысячи случаев) по сравнению с другими опухолями, а у женщин — раком груди (почти 50 тысяч случаев ежегодно). 36% случав рака приходятся на людей старше 75 лет, 54% — на людей от 50 до 75 лет, 9% — на людей от 25 до 49 лет.

В топ-10 по распространенности также вошли рак кишечника, рак легкого, неходжкинская лимфома, рак почки, поджелудочной железы, мочевого пузыря, полости рта и глотки.

Ранее вакцина против рака поджелудочной железы оказалась эффективна для 84% пациентов.