Врач рассказал, какую посуду нельзя использовать в микроволновке

Микроволновая печь безопасна для человека, но лишь при условии использования правильной посуды. Об этом «Доктор Питер» рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и клинический фармаколог Рустем Садыков.

«Перед тем как поставить что-то разогреваться в микроволновку, обратите внимание на посуду, — объяснил врач-гастроэнтеролог. — Если она из пластика, то на ней должен быть значок, разрешающий такой вид нагрева. Тепловое воздействие на пластик, не предназначенный для этого, приводит к тому, что в пищу попадает большое количество опасных химических элементов: бисфенола А, формальдегида, стирола».

Поэтому не стоит использовать для разогрева одноразовую посуду: она не предназначена для многократного использования и может деформироваться при нагревании. Хрустальная посуда может содержать тяжелый металл свинец, а металлическая посуда отражает микроволны, что может привести к поломке печи.

Сама микроволновая печь, вопреки распространенному мифу, абсолютно безопасна для здоровья человека, подчеркнул врач. Лучшие варианты посуды для разогревания или приготовления пищи СВЧ: стеклянная, керамическая (без трещин, сколов или позолоты), бумага для выпечки и силиконовые формы.

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