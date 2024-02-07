Врач рассказала, какое закаливание может ускорять старение

Обливание холодной водой, принятие ледяных ванн и другие виды экстремального закаливания могут усилить стресс и ускорить старение организма. Об этом врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала в своем телеграм-канале.

При экстремально низких температурах организм вырабатывает большое количество кортизола и адреналина — гормонов, которые также повышаются при стрессе. Это приводит к резкому росту бодрости. Также закаливание может быть тренировкой сосудов. Однако если не заниматься регулярно, переохлаждение может привести к преждевременному старению. Кроме того, вместо более редких простуд можно получить обратный эффект.

«Важно не путать закаливание с переохлаждением. Одеваться всегда нужно по погоде — голые щиколотки не прибавят вам здоровья, а скорее снизят иммунитет и повысят риск заболеть. И, конечно, практически у всех процедур есть противопоказания. Например, гипертоникам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не стоит увлекаться закаливанием. То же окунание в прорубь не всегда способен без последствий вынести даже с виду здоровый человек», — пояснила Павлова.

Ранее иммунолог объяснила, как лечить холодовую аллергию.