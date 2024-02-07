Российские ученые выяснили, почему у беременных COVID-19 проходит тяжелее

Ученые Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания установили, что беременные переносят COVID-19 хуже из-за нарушений в иммунных клетках. Они также вычислили два фактора, предсказывающие тяжелую пневмонию у беременных с COVID-19. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

«Беременность– это особое состояние организма женщины, которое связано с изменениями в иммунной системе. Эти изменения усиливают восприимчивость беременной к инфекциям, в том числе и к коронавирусу. Ранее было выявлено, что при беременности нейтрофилы (клетки иммунной системы) находятся в состоянии повышенной активности, что определяет провоспалительный характер иммунных реакций», – рассказала «Газете.Ru» доктор биологических наук, профессор РАН Ирина Андриевская.

Во время беременности организм претерпевает ряд изменений в иммунной и сердечно-легочной системе, что делает женщину уязвимой к инфекционным заболеваниям. Если беременная была инфицирована коронавирусом, то она попадает в группу высокого риска тяжелой заболеваемости и смертности.

Известно, что наличие COVID-19 может увеличить риск преждевременных родов, преэклампсии (одно из самых опасных осложнений, которое характеризуется артериальной гипертензией) и задержкой роста плода. Кроме того, существуют риски заражения рожденного ребенка инфекцией – частицы вируса содержатся в плаценте, в околоплодных водах и даже в молоке матери.

Однако до сих пор было не ясным, как изменяются функциональные свойства клеток иммунной системы беременных и как это связано с развитием повреждения легких при COVID-19. Оказалось, что у беременных с COVID-19 со средним объемом изменений легких значительно увеличилось количество нейтрофильных ловушек (это волокна, которые служат одним из способов защиты от бактериальных инфекций) и сукцинатдегидрогеназы (фермента, участвующего в образовании клеточной энергии. Его активность может служить показателем состояния клеток, в том числе иммунной системы).

Эти два показателя отражают тяжесть развития пневмонии у беременных с COVID-19. В перспективе установленные параметры могут выступать в качестве мишеней для разработки терапии.

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