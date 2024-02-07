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Врач развеял миф о вреде спорта при артрозе

Ревматолог Зубаеров: правильная физическая нагрузка полезна при остеоартрозе

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Правильно подобранная физическая нагрузка не вредит суставам и может улучшить состояние человека с остеоартрозом. Об этом ревматолог, врач превентивной и интегральной медицины Ильнур Зубаеров рассказал Pravda.Ru.

Остеоартроз — хроническое заболевание суставов, которое сопровождается разрушением хрящевой ткани. Как отметил Зубаеров, для лечения требуется комплексный подход: устранение причины заболевания, снятие болевого синдрома, изменение образа жизни. Наиболее важный компонент лечения — физические нагрузки.

Врач подчеркнул, что спорт не приведет к осложнениям. Наоборот, наращивание мышц и укрепление суставов только улучшит ситуацию. Однако важно согласовать комплекс упражнений с физиотерапевтом или врачом ЛФК: неправильные занятия, например, в слишком быстром темпе, могут привести к повреждению суставов.

По словам ревматолога, также необходимо изменить питание, скорректировать работу ЖКТ, восполнить дефицит питательных веществ и сна, а при избыточном весе — похудеть, чтобы снизить нагрузку на суставы.

Ревматолог добавил, что для нормального функционирования суставов важно потреблять достаточно белка, витаминов Д3, К2, С, группы В, а также магния, кальция, цинка и омега-3 ПНЖК.

Ранее ученые выяснили, что недержание у пожилых может повысить риск перелома более чем в три раза.

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