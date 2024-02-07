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Ученые назвали простой способ снизить риск развития заболеваний почек

BJSM: активный образ жизни связан со снижением риска развития заболеваний почек

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Ученые из Южного медицинского университета в Китае обнаружили, что высокий еженедельный уровень физической активности связан со снижением риска заболеваний почек при сахарном диабете, избыточном весе и ожирении. Результаты исследования опубликованы в British Journal of Sports Medicine (BJSM).

В исследовании приняли участие 1746 человек с лишним весом, ожирением или диабетом, средний возраст которых составил 58 лет. Ученые собрали данные о состоянии здоровья испытуемых и попросили сообщить о том, какое количество времени в неделю добровольцы проводят в движении. Уровни умеренной и интенсивной физической активности измерялись в начале исследования, затем через год, четыре года и восемь лет с помощью специальных трекеров — устройств, отслеживающих положение объекта в пространстве.

За 12-летний период наблюдения примерно у трети испытуемых (567 человек) начало прогрессировать хроническое заболевание почек. Под хронической болезнью почек подразумевалось ухудшение их фильтрационной функции (способности выводить отходы жизнедеятельности и лишнюю воду с мочой) до 60 и менее мл в минуту.

Ученые подсчитали, что у добровольцев, которые занимались физическими упражнениями умеренной и высокой интенсивности от 329 до 469 минут еженедельно, был значительно снижен риск прогрессирования хронической болезни почек по сравнению с теми, кто занимался менее 220 минут.

Увеличение еженедельного количества времени подвижности примерно на час (63 минуты) в течение первых четырех лет исследования было связано со снижением аналогичного риска на 33%.

Исследователи подчеркнули, что активность любой интенсивность может принести пользу организму. Они порекомендовали взрослым с избыточным весом, ожирением и сахарным диабетом второго типа ежедневно уделять чуть более часа (67 минут) активности умеренной интенсивности в виде быстрой ходьбы, езды на велосипеде, бега трусцой или плавания, чтобы снизить риск прогрессирования хронического заболевания почек.

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