Стало известно о провале в поисках касаток, застрявших во льдах у берегов Японии

Японское судно «Тэсио» не смогло найти косаток в том месте, где сутки ранее их фиксировали во льдах в районе острова Хоккайдо. Об этом сообщил РИА Новости независимый эколог Дмитрий Лисицын.

Он рассказал, что береговая охрана Японии ищет животных. На поиски стаи вышел патрульный корабль береговой охраны «Тэсио», который имеет усиленный ледовый класс. В разных источниках его даже называют ледоколом, пояснил эксперт.

По его словам, поиски продолжаются. Однако эколог предположил, что за ночь ледовые массы сильно сместились. Как следствие, с ними могли переместиться и косатки.

Эколог заключил, что его японские коллеги считают, что сейчас японская береговая охрана взялась за дело серьезно и постарается сделать все возможное.

Накануне около десяти косаток оказались в ледяной ловушке у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива. Млекопитающие застряли на отдалении около километра от берега. Из-за движения льдов люди не могут к ним подобраться. Очевидцы рассказывали, что видели в ловушке трех-четырех детенышей косаток.

Однако позже представитель муниципалитета города Раусу на японском острове Хоккайдо заявил, что косатки, вероятно, смогли выбраться из ледяного плена.

Ранее палеоклиматологи подтвердили связь между парниковым эффектом и штормами.