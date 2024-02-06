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Одна из популярнейших промысловых рыб оказалась заражена микропластиком

Heliyon: пойманные в Ниле тилапии содержали до 47 пластиковых частиц

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Shutterstock/FOTODOM

Южноафриканские ученые из Университета Витватерсранда проанализировали здоровье популяции рыбы тилапии — одного из самых популярных видов в реке Нил, на которой приходится до 40% всей добычи местного рыболовства. Организмы пойманных тилапий оказались насыщены микропластиком. Исследование опубликовано в научном журнале Heliyon.

Специалисты изучили 30 свежевыловленных рыб и обнаружили полимерные частицы внутри каждой особи. Количество фрагментов варьировалось от пяти до 47 на одну тилапию. В общей сложности было идентифицировано 567 кусочков пластика.

Это высокий показатель по сравнению с исследованиями, в которых сообщалось о наличии микропластика в видах тилапии в других реках и озерах. Однако пока не существует глобального руководства или стандарта относительно того, какое количество пластика в рыбе может считаться приемлемым, отметили исследователи.

Микропластик в тилапиях оказался разных размеров (от 0,04 мм до 4,94 мм), форм (волокна, гранулы, пленки, обломки) и цветов. Среди попавших на анализ фрагментов пластикового мусора доминировали волокна. Они имеют свойство накапливаться в кишечнике, что может привести к проблемам со здоровьем рыб.

По словам ученых, результаты исследования говорят о системной проблеме загрязнения Нила пластиковыми отходами, что может сказаться на благополучии 300 млн человек, проживающих на берегах этой реки.

Ранее ученые предложили метод очистки воды от микропластика с помощью гибридных биороботов.

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