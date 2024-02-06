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Профессор анатомии рассказала, что аппендикс на самом деле не бесполезен

Healthnews: аппендикс служит резервуаром для полезных кишечных бактерий

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Хизер Смит, профессор анатомии из университета Среднего Запада в Непале, рассказала Healthnews, что аппендикс на самом деле не бесполезен. Он служит резервуаром для полезных кишечных бактерий и поддерживает иммунную систему.

Аппендикс представляет собой червеобразный отросток, находящийся в слепой кишке, его длина не превышает 12 см. Согласно современной биологии, аппендикс у человека — это рудиментарный орган. Он утратил свою первоначальную функцию — пищеварительную.

Тем не менее, по мнению профессора Смит, этот придаток нельзя назвать бесполезным. Она объяснила, что аппендикс служит «домом» для полезных кишечных бактерий. Во время сопротивления организма желудочно-кишечным расстройствам большая часть этих бактерий вымывается из основной части толстого кишечника. Однако они могут переместиться из аппендикса, своеобразного резервуара, и повторно заселить кишечник после того, как проблемы с желудочно-кишечным трактом будут устранены.

Кроме того, в аппендиксе присутствует лимфоидная ткань — пул клеток, который поддерживает иммунную систему и помогает организму защищаться от проникновения патогенов в кишечник.

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