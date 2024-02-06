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Ученые раскрыли тайну «невозможной» перуанской монеты конца XIX века

Heritage Science: озадачивший нумизматов перуанский динейро оказался подделкой

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Luis Ortega-San-Martín et.al/Pontificia Universidad Católica del Perú

Ученые из Папского католического университета Перу раскрыли тайну перуанского динейро (мелкой монеты) 1899 года выпуска. Денежная единица поставила в тупик нумизматов, поскольку такой валюты не могло существовать в Перу в указанный период времени. Исследование опубликовано в научном журнале Heritage Science.

Таинственный динейро был куплен университетом у местного продавца антиквариата в составе партии других исторических предметов в качестве тестовых материалов для аспирантов-химиков. Находка привлекла внимание специалистов, поскольку в 1899 году в Перу не чеканили динейро.

Ученые предположили, что имеют дело с подделкой, созданной с целью мистификации. Однако анализ состава динейро показал, что монета, скорее всего, соответствует указанному периоду конца XIX и начала XX веков.

По мнению исследователей, «невозможная» монета могла возникнуть в результате исторических обстоятельств. В конце позапрошлого столетия экономика Перу с трудом восстанавливалась после гражданской войны. Правительство сконцентрировалось на печати бумажных денег большого номинала. Из-за серьезного дефицита серебра обычным гражданам приходилось расплачиваться валютой соседних государств, разрезая и перештамповывая монеты.

Ученые предположили, что неизвестные фальшивомонетчики решили воспользоваться нестабильностью в Перу и заработать на производстве собственных денег. При этом они, вероятно, не находились в стране и даже могли не знать, что в указанный период официальной перуанской валютой был серебряный соль.

Специалисты призвали коллекционеров перуанских монет изучить свои наборы в поисках других образцов исторических подделок.

Ранее Колумбия объявила о намерении поднять со дна Карибского моря XVIII века гигантский клад стоимостью в миллиарды долларов.

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