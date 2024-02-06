Ученые выяснили, что глобальное потепление прошло критический порог еще 14 лет назад

Наша планета, вероятно, преодолела критический порог глобального потепления в 1,5 °C, причем это произошло от 12 до 14 лет назад. К такому выводу пришли австралийские геохимики из Института океанов Университета Западной Австралии. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Climate Change (NCC).

Ученые изучили 300-летние скелеты долгоживущих морских губок Ceratoporella nicholsoni, обнаруженных в Карибском море у Пуэрто-Рико. Содержание элементов кальция и стронция в этих организмах меняется в зависимости от температуры среды, что позволяет использовать губки в качестве своеобразного термометра.

Анализ позволил предположить, что Земля начала нагреваться еще в середине 1860-х годов, в период, который считается доиндустриальным базовым уровнем и используется при оценке климатических изменений Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН.

В течение относительно стабильного периода 1700–1860 годов глобальные температуры поверхности моря колебались менее чем на 0,2 °C — за исключением коротких периодов похолодания, связанных с извержениями вулканов.

Используя более ранний период в качестве доиндустриальной базовой точки, ученые подсчитали, что глобальная температура фактически выросла на 0,5 °C больше, чем предполагала МГЭИК.

«Это огромная разница по сравнению с общим объемом потепления. Более того, примерно к 2010–2012 годам потепление на планете превысило 1,5 °C и в ближайшие несколько лет может превысить 2 °C», — отметил ведущий автор исследования Малкольм Маккалок.

Маккалок отметил, что его группа проверила точность температурных данных на основе анализа губок, сравнив их с записями о средних глобальных температурах с 1964 по 2012 год. По словам ученого, результаты «прекрасно согласуются».

Критический порог потепления в 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем был установлен Парижскими соглашениями о климате в 2015 году. Открытие австралийских ученых может свидетельствовать, что на момент заключения договора о борьбе с глобальным потеплением указанный предел был уже несколько лет как пройден.

Ранее в Минприроды РФ предположили, что глобальное потепление на Земле продлится не менее 10 тыс. лет.