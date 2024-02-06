Нейробиолог назвала методы коррекции слухоречевых нарушений у детей с РАС

Слухоречевые нарушения – один из первых неспецифических признаков аутизма. В частности дети с аутизмом испытывают трудности при слуховой обработке слов в зашумленной обстановке: они не понимают, что им говорят. Для коррекции этого нарушения существуют два способа, рассказала «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник МЭГ-центра Московского государственного психолого-педагогического университета Елена Орехова.

«Первое — это тренировка аудирования, как во время изучения иностранного языка. Тут используются различные игровые программы. Второй довольно эффективный метод, который может помочь детям, страдающим от нарушений слуховой обработки, — это система с выносным микрофоном. Микрофон находится рядом со ртом говорящего (например, крепится на одежде учителя или родителя), а ребенок носит устройство, усиливающее сигнал, которое либо встроено в слуховой аппарат 'открытого типа', либо подключено к наушникам. Такое усиление сигнала улучшает понимание речи», – отметила Орехова.

По ее словам, исследования показали, что длительное использование такого устройства ведет к устойчивым пластическим перестройкам в мозге. То есть можно заметить положительную динамику не только в то время как ребенок использует это вспомогательное устройство, но и по окончании его использования.

«К сожалению, в России пока этот метод не применяется. Исследование эффективности отечественных систем с выносным микрофоном в настоящее время проводится в Федеральном ресурсном центре МГППУ, где обучаются дети с РАС. Кроме того, в МЭГ-центре МГППУ мы исследуем механизмы слухоречевых нарушений у детей с РАС», – отметила нейробиолог.

Подробнее о том, почему мозг каждого ребенка с РАС уникален, от кого из родителей чаще передаются гены аутизма, а также об основной причине развития аутизма — в интервью Ореховой «Газете.Ru».

Ранее нейробиолог назвала биомаркер для диагностики и подбора терапии при аутизме.