Нейробиолог Орехова рассказала, от чего зависит восприятие речи у детей с аутизмом

Чем меньше мозг детей с РАС реагирует на гласные звуки, тем хуже у них восприятие речи в шуме, установили в МГППУ. Об этом «Газете.Ru» рассказала ведущий научный сотрудник МЭГ-центра Московского государственного психолого-педагогического университета Елена Орехова.

Слухоречевые нарушения – один из первых неспецифических признаков аутизма. У большинства детей с РАС речь появляется после трех лет, и она все равно не очень правильная. Нарушения речи могут затрагивать различные уровни: фонологию, синтаксис, семантику и прагматику. Около 30% детей с РАС пользуются речью чрезвычайно мало, либо вообще не говорят.

«Гласные — это первые звуки, которые ребенок начинает произносить. Они очень важны для понимания речи, даже больше, чем согласные. Во время нашего эксперимента дети смотрели мультфильмы без звука, в то время как в наушники подавались звуки — гласные, измененные гласные и контрольный звук — шум. Мы сравнили, как мозг детей обрабатывает гласные и контрольные звуки. Выяснилось, что мозг нейротипичных детей очень быстро отличает гласный звук от шума, а у детей с аутизмом реакция на гласные снижена. Причем, что интересно, такое снижение коррелирует с результатами поведенческих тестов. Но это предварительные результаты», – объяснила Орехова.

По ее словам, одной из причин такой закономерности может быть плохая работа системы переключения внимания. Структуры, входящие в «правополушарную» систему переключения внимания, важны также для социального общения.

«Когда мы общаемся, эта система переключения активируется, поскольку нам необходимо быстро отслеживать поведение собеседника и реагировать на него. Мы предполагаем, что нарушения в этой системе могут быть связаны с нарушением социальных навыков при РАС. Но нужны дополнительные исследования, пока окончательные выводы сделать сложно», – заключила Орехова.

Подробнее о том, почему мозг каждого ребенка с РАС уникален, от кого из родителей чаще передаются гены аутизма, и как можно корректировать слухоречевые нарушения у детей с РАС — в интервью Ореховой «Газете.Ru».

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