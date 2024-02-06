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Российские ученые научились визуализировать кровоток мозга с помощью лазера

В МГМУ Сеченова создали лазерную систему непрерывной визуализации кровотока мозга

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Ученые Сеченовского университета разработали систему, способную непрерывно визуализировать движение церебрального кровотока при нейрохирургических операциях при помощи лазера. На сегодняшний день аналогов этому устройству в России и мире нет. Разработчики уверены, что такое решение существенно снизит риски осложнений как во время вмешательства, так и после него, об этом «Газете.Ru» рассказали в МГМУ им. Сеченова.

Сегодня при выполнении нейрохирургических операций визуально оценить наличие или отсутствие кровотока в сосудах невозможно. Однако при операциях по поводу патологий мозгового кровотока, например, аневризм, это необходимо. Поэтому врачи используют ультразвуковой допплеровский датчик или контрастные методы, которые требуют введения специальных венозных катетеров и хирургических манипуляций.
Кроме того, эти способы не обеспечивают непрерывную визуализацию перфузии в сосудах. Новое устройство устранит эти недостатки.

«Принцип его работы основан на регистрации обратно-рассеянного лазерного инфракрасного излучения от движущихся эритроцитов с помощью камеры. При освещении сосуда лазерным излучением на его поверхности будут спроецированы периодические структуры, связанные с процессами интерференции света с движущимися эритроцитами – спеклы. Регистрируя изображения с этими структурами на камеру и подвергая их дополнительной обработке, можно оценить отсутствие или наличие кровотока и отобразить на операционном мониторе его динамику без введения контрастных веществ», – рассказал «Газете.Ru» один из исполнителей проекта, инженер-исследователь Дизайн-центра гибкой биоэлектроники Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского Университета Игорь Козлов.

На этапе работы уже получен работающий прототип и проведены предварительные испытания на лабораторных животных и фантомах кровотока, имитирующих свойства реальных сосудов.

Затем коллектив проекта продолжит работу над коммерческим образцом устройства, который планируют разработать в 2027 году. Проект поддержан грантом Российского Научного Фонда.

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