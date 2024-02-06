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Нейробиолог назвала биомаркер для диагностики и подбора терапии при аутизме

МГППУ: баланс нейронов возбуждения-торможения является биомаркером аутизма

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Сегодня основная нейрофизиологическая теория аутизма – это нарушение баланса в работе возбуждающих и тормозных нейронов. Сдвиг этого баланса возбуждения-торможения – биомаркер, который может использоваться для диагностики и подбора нужной терапии при аутизме. Об этом «Газете.Ru» рассказала ведущий научный сотрудник МЭГ-центра Московского государственного психолого-педагогического университета Елена Орехова.

«В мозге есть возбуждающие нейроны и те, которые регулируют их активность, – тормозные нейроны. Этот баланс между активностью возбуждающих и тормозных нейронов очень важен для развития мозга и его нормального функционирования. Если он нарушается, то и работа мозга будет нарушена», – объяснила Орехова.

Отслеживание этого сдвига может показать эффективность терапии аутизма. Так, если ученые будут тестировать какой-то препарат, то они смогут измерить этот сдвиг до начала терапии и после. Это может помочь в индивидуальном подборе лекарств.

Исследовать нарушение этого баланса, как отметила Орехова, можно при помощи магнитной энцефалографии (МЭГ). Единственный в стране МЭГ-аппарат находится в МГППУ, он позволяет оценить активность мозга «неинвазивно», то есть без проникновения в мозг, и имеет ряд важных преимуществ.

«В частности, с помощью МЭГ можно довольно точно «локализовать» источники мозговой активности. Мы смотрели у детей с РАС показатель активности, который, как считается, отражает нарушение баланса возбуждающей и тормозной активности. Конечно, с помощью МЭГ мы не видим каждую отдельную клеточку мозга, но зато можем оценить их суммарную активность», – заключила нейробиолог.

Подробнее о том, почему мозг каждого ребенка с РАС уникален, как слышат дети с аутизмом, и как можно корректировать слухоречевые нарушения у детей с РАС — в интервью Ореховой «Газете.Ru».

Ранее ученые обнаружили связь между диетическими газировками и аутизмом.

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