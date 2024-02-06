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Стало известно, что признаки инсульта могут сигнализировать о наличии других патологий

Stroke: невнятная речь и слабость могут быть признаками рассеянного склероза

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Состояния, характерные для инсульта, такие как внезапная слабость, невнятная речь, проблемы со зрением и головокружение также могут быть признаками целого ряда других патологий, в числе которых рассеянный склероз, гипогликемия и расстройства психики. К таким выводам пришли ученые из университета Колумбии в США. Результаты опубликованы в журнале Stroke.

Ученые объяснили, что зачастую головокружение, помутнение сознания, изменения мимики и речи, слабость и проблемы со зрением ошибочно воспринимаются как признаки инсульта. Такую симптоматическую картину исследователи охарактеризовали как Stroke mimic (ложный инсульт, имитация инсульта).

Они рассказали, что такие состояния могут сигнализировать о резком снижении уровня сахара в крови, обострении психических заболеваний, рассеянном склерозе. Кроме того, некоторые признаки инсульта, такие как изменения мимики, проявляются не у всех людей — трансформация выражения лица в основном характерна для женщин. Поставить точный диагноз и оценить состояние здоровья человека может невролог после клинического обследования.

Исследователи также отметили, что имитация инсульта может оказать такое же разрушительное влияние на здоровье человека, как и реальный инсульт. У людей, у которых в связи с какими-либо патологиями произошло изменение мимики, повышена вероятность развития посттравматического стрессового расстройства.

Ранее выяснилось, что инсульт может повысить риск инфаркта в два раза.

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