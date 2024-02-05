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Нейробиолог рассказал, в какое время суток лучше принимать важные решения

University of Oxford: важные решения лучше принимать с 11 часов утра до полудня

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Нейробиолог Рассел Фостер из Оксфордского университета рассказал, что временной промежуток между 11 часами утра и 12 часами дня оптимален для принятия важных решений и просьб об одолжении. Выбор времени обусловлен повышением когнитивных способностей. Об этом сообщается на сайте University of Oxford.

Профессор Фостер объяснил, что в период между 11:00 и 12:00 когнитивные способности и скорость реакции человека находятся на пике. Кроме того, этот временной промежуток характеризуется повышением настроения. Это значит, что принятое решение будет достаточно взвешенным и обдуманным. При обдумывании каких-либо действий вечером накопившаяся усталость может снизить результативность.

Также ученый отметил, что в период с 11 утра до 12 дня оптимален для того, чтобы попросить об одолжении или получить ответы на давно интересующие вопросы. Это также обусловлено повышением концентрации в организме человека гормона дофамина. В связи с этим вероятность получения нужного ответа или предложения помощи возрастает.

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