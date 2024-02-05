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Стало известно, что домашние кошки могут благотворно влиять на здоровье хозяев

JVIN: у владельцев кошек снижен риск инфаркта

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Ученые из университета Миннесоты в США обнаружили, что владельцы кошек в меньшей степени подвержены стрессам. Также у них снижен риск инфаркта и других заболеваний сердца и сосудов. Результаты исследования опубликованы в Journal of Vascular and Interventional Neurology (JVIN).

Исследователи выяснили, что кошки могут благотворно влиять на состояние здоровья своих хозяев по многим причинам. В результате наблюдения за владельцами кошек, которые приняли участие в исследовании, было установлено, что общение с кошками способствует избавлению от стресса. Это напрямую связано со снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт.

Игра с питомцем и его поглаживание также стимулирует выделение гормона серотонина, отвечающего за хорошее настроение. Кроме того, прогулки с животным на свежем воздухе увеличивают уровень повседневной физической активности владельцев, оказывая положительное влияние на их здоровье и выносливость.

Ранее эксперт развеял миф о связи кошачьего паразита с шизофренией.

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