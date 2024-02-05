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Врач оценил набирающую популярность процедуру паровых ванн для вагины

Гинеколог Щербатых: отпаривание вагины опасно для здоровья

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В социальных сетях набирает популярность процедура йони-стиминга, которая предполагает распаривание женских половых органов с целью улучшения здоровья мочеполовой системы женщины. Однако, как рассказала «Газете.Ru» врач акушер-гинеколог группы компаний BestDoctor Марина Щербатых, эта процедура может быть опасна для здоровья.

«Для проведения йони-стиминга используют пар нагретой воды, в которую добавляют эфирные масла или травы. Конечно, данная процедура не является медицинской и не имеет доказанной эффективности в лечении тех или иных заболеваний женской половой системы. На данный момент в официальных источниках с публикациями о медицинских исследованиях нет ни одной статьи о процедуре йони-стиминга и ее пользе для женского здоровья», – отметила Щербатых.

По словам специалиста, процедура йони-стиминга не только бесполезная, но и может оказаться опасной.

«К самым очевидным опасностям относится получение ожога во время процедуры, а также раздражение и аллергические реакции при использовании дополнительных средств (масла, настои, травы). Кроме того, любые пропаривания, спринцевания и использование средств с отдушками приводит к повышению частоты нарушения микрофлоры влагалища, особенно, если процедура выполняется в салонах, где трудно проследить за чистотой оборудования», – объяснила гинеколог.

Кроме того, если оценить основную цель процедуры, а именно – «очищение» влагалища, к которому активно стремятся сторонники йони-стиминга, — то, по словам Щербатых, важно понимать, что на самом деле для очищения влагалища ничего не требуется.

«Эта саморегулирующаяся система прекрасно работает и очищается сама, если ей не мешать. Важно соблюдать лишь правила гигиены наружных половых органов, и раз в год посещать врача», – заключила врач.

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