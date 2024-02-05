Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какие особенности лица снижают доверие окружающих к его обладателю

Acta Psychologica: люди с морщинами не вызывают доверия у окружающих

close
100%
Depositphotos

Ученые из берлинского университета имени Гумбольдта выяснили, что лица с морщинами кажутся окружающим людям менее приятными и заслуживающими доверия по сравнению с лицами с ровной кожей. Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Psychologica.

В исследовании приняли участие 353 человек в возрасте от 18 до 68 лет. Их попросили взглянуть на ряд изображений лиц и оценить их привлекательность, доброжелательность и надежность. Также добровольцы должны были попытаться угадать, в какой степени каждое представленное лицо выражает определенную эмоцию — печаль, радость, гнев, отвращение, удивление.

Результаты показали, что морщинистые лица чаще считывались добровольцами как менее привлекательные, доброжелательные и заслуживающие доверия. Также испытуемым казалось, что негативные эмоции на таких лицах отражены сильнее. Отмечается, что такие ассоциации демонстрировали участники всех возрастных категорий.

Исследователи выразили опасение по поводу того, что пожилые люди могут восприниматься окружающим как менее располагающие и доброжелательные только из-за возрастных изменений их кожи.

Ранее были установлены черты лиц богатых и бедных людей.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами