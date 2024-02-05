Стало известно, какие особенности лица снижают доверие окружающих к его обладателю

Ученые из берлинского университета имени Гумбольдта выяснили, что лица с морщинами кажутся окружающим людям менее приятными и заслуживающими доверия по сравнению с лицами с ровной кожей. Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Psychologica.

В исследовании приняли участие 353 человек в возрасте от 18 до 68 лет. Их попросили взглянуть на ряд изображений лиц и оценить их привлекательность, доброжелательность и надежность. Также добровольцы должны были попытаться угадать, в какой степени каждое представленное лицо выражает определенную эмоцию — печаль, радость, гнев, отвращение, удивление.

Результаты показали, что морщинистые лица чаще считывались добровольцами как менее привлекательные, доброжелательные и заслуживающие доверия. Также испытуемым казалось, что негативные эмоции на таких лицах отражены сильнее. Отмечается, что такие ассоциации демонстрировали участники всех возрастных категорий.

Исследователи выразили опасение по поводу того, что пожилые люди могут восприниматься окружающим как менее располагающие и доброжелательные только из-за возрастных изменений их кожи.

Ранее были установлены черты лиц богатых и бедных людей.