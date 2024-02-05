Ученые назвали привычку, которая может повышать риск развития болезни Альцгеймера

Привычка ковырять в носу может увеличивать риск развития болезни Альцгеймера. Это связано с повышенной вероятностью проникновения патогенных бактерий, вирусов и грибков в организм. К такому выводу пришли ученые из университета Западного Сиднея (Австралия). Результаты исследования опубликованы в журнале Biomolecules.

Австралийские исследователи заявили, что прикосновение к слизистым оболочкам носа грязными руками может привести к проникновению патогенов в мозг и его последующему воспалению. В свою очередь, воспаление может стать причиной накопления бета-амилоидных белков в структурах мозга. Такая патология характерна для болезни Альцгеймера.

В число патогенов, способных спровоцировать нейровоспаление, вошли вирус герпеса, коронавирусы, грибки Candida albicans, а также бактерии, вызывающие пневмонию.

По мнению исследователей, инфекционные агенты могут длительное время находиться в полости носа, не оказывая воздействия на головной мозг. Это значит, что между попаданием патогена в организм и развитием симптомов деменции могут пройти годы.

Работа ученых представляет собой научный обзор, основанный на результатах более чем ста предыдущих исследований на тему болезни Альцгеймера. Одно из них показало, что заражение хламидийной пневмонией через нос действительно провоцирует дальнейшее накопление токсичных белков в мозге мышей.

Связь между деменцией и вирусом простого герпеса обоснована работой гена APOE4, который также предрасполагает людей к развитию болезни Альцгеймера. Соответствующее исследование, на которое ссылаются ученые, показало, что примерно у 60% людей, являющихся носителями гена APOE4 и страдающих болезнью Альцгеймера, в мозге также присутствует вирус простого герпеса.

Также отмечается, что грибы Candida, Malassezia, Cladosporium и Alternaria могут стать причиной нейровоспаления у людей с ослабленной иммунной системой.

Ранее был назван фактор, повышающий риск деменции в три раза.