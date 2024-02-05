Обилие клетчатки в рационе может отсрочить наследственную нейродегенерацию

Диета с высоким содержанием клетчатки может отсрочить появление симптомов болезни Хантингтона. Это показало исследование, опубликованное в журнале Brain, Behavior and Immunity.

Болезнь Хантингтона — это наследственное прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое всегда приводит к летальному исходу. Пациенты на протяжении многих лет страдают от ухудшения двигательных, когнитивных и психических симптомов. Заболевание также вызывает желудочно-кишечные симптомы. Исследования последних лет показали, что при этом меняется видовой состав кишечных бактерий.

В новой работе ученые сравнили влияние высокого, среднего и нулевого уровня потребления клетчатки на мышей с моделью болезни Хантингтона. Чем больше клетчатки было в рационе животных, тем лучше работал их ЖКТ и тем нормальнее были их умственные функции и поведение. Ученые связывают этот эффект с влиянием клетчатки на ось «микробиом-кишечник-мозг».

При этом кишечные микробы здоровых мышей реагировали на клетчатку иначе. Это подчеркивает, что микробиом кишечника отличается при болезни Хантингтона. Ученые уже приступили к работе над клиническими испытаниями диеты с участием людей.

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