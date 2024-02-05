проект

>

Обилие клетчатки в рационе может отсрочить наследственную нейродегенерацию

Brain Behav. Immun: клетчатка замедлила болезнь Хантингтона у мышей

close
100%
Depositphotos

Диета с высоким содержанием клетчатки может отсрочить появление симптомов болезни Хантингтона. Это показало исследование, опубликованное в журнале Brain, Behavior and Immunity.

Болезнь Хантингтона — это наследственное прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое всегда приводит к летальному исходу. Пациенты на протяжении многих лет страдают от ухудшения двигательных, когнитивных и психических симптомов. Заболевание также вызывает желудочно-кишечные симптомы. Исследования последних лет показали, что при этом меняется видовой состав кишечных бактерий.

В новой работе ученые сравнили влияние высокого, среднего и нулевого уровня потребления клетчатки на мышей с моделью болезни Хантингтона. Чем больше клетчатки было в рационе животных, тем лучше работал их ЖКТ и тем нормальнее были их умственные функции и поведение. Ученые связывают этот эффект с влиянием клетчатки на ось «микробиом-кишечник-мозг».

При этом кишечные микробы здоровых мышей реагировали на клетчатку иначе. Это подчеркивает, что микробиом кишечника отличается при болезни Хантингтона. Ученые уже приступили к работе над клиническими испытаниями диеты с участием людей.

Ранее врач рассказала, что и сколько есть для улучшения настроения.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами