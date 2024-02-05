Найдено заболевание ЖКТ, которое может повышать риск артрита

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, при которой регулярно происходят забросы содержимого желудка в пищевод, связана с повышением риска ревматоидного артрита. Это показало исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Genetics.

Ученые использовали генетические данные 129 тысяч пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, 602 тысяч людей без ГЭРБ, а также шести тысяч с ревматоидным артритом и 147 тысяч людей без него. Они выявили характерные для этих заболеваний генетические варианты (точечные мутации), а также связи между ними.

Оказалось, что наличие генетической предрасположенности к ГЭРБ повышает риск ревматоидного артрита на 69% по сравнению с теми, у кого нет предрасположенности. Однако мутации, предрасполагающие к артриту, не влияли на риск ГЭРБ.

Наличие связи между генетическими особенностями, которые повышают риск тех или иных заболеваний, может указывать на то, что механизмы их развития связаны на молекулярном уровне. Использование генетических данных вместо реальных показателей заболеваемости позволило ученым исключить различные факторы среды и образа жизни, которые сложно учесть.

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