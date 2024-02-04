Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Челябинске изобрели средство против сосулек

Shot: челябинские инженеры создали прибор, препятствующий образованию сосулек

close
100%
Shutterstock

Челябинские инженеры изобрели аппарат, препятствующий образованию сосулек. Об изобретении сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Прибор, созданный конструктором Игорем Понасюком, представляет из себя модуль, состоящий из плоской панели и впечатанного в нее греющего алюмополимерного кабеля. Предполагается, что устройство должно крепиться по контуру крыши.

Автор проекта отметил, что данные приборы можно использовать не только на крышах, но также под тротуарной плиткой. С их помощью плитка всегда будет оставаться сухой.

1 февраля сосулька пробила лобовое стекло машины певца Юрия Лозы.

До этого в Войковском районе Москвы малолетний ребенок был госпитализирован после падения сосульки.

Ранее сообщалось, что российских коммунальщиков хотят обязать сбивать сосульки с балконов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами