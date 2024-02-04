В Челябинске изобрели средство против сосулек

Челябинские инженеры изобрели аппарат, препятствующий образованию сосулек. Об изобретении сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Прибор, созданный конструктором Игорем Понасюком, представляет из себя модуль, состоящий из плоской панели и впечатанного в нее греющего алюмополимерного кабеля. Предполагается, что устройство должно крепиться по контуру крыши.

Автор проекта отметил, что данные приборы можно использовать не только на крышах, но также под тротуарной плиткой. С их помощью плитка всегда будет оставаться сухой.

1 февраля сосулька пробила лобовое стекло машины певца Юрия Лозы.

До этого в Войковском районе Москвы малолетний ребенок был госпитализирован после падения сосульки.

Ранее сообщалось, что российских коммунальщиков хотят обязать сбивать сосульки с балконов.