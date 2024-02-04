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Ученые установили причину краха цивилизации майя

Nature: столица народа майя погибла из-за засухи и конфликтов в обществе

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Shutterstock

Ученые из Калифорнийского университета пришли к выводу, что Майяпан — культурная и политическая столица народа майя, которая находится на полуострове Юкатан, могла в XIII-XIV веках нашей эры погибнуть из-за засухи. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications (входит в группу журналов Nature).

По словам авторов работы, засуха вызвала гражданскую войну, которая, в свою очередь, привела к политическому коллапсу.

«Многочисленные источники данных указывают на то, что гражданские конфликты значительно усилились во время засухи между 1400 и 1450 годами нашей эры. Мы утверждаем, что длительная засуха усилила напряженность между соперничающими группировками. В результате люди разошлись по более мелким поселениям, что позволило мелким политическим и экономическим структурам майя просуществовать до контакта с Европой в начале XVI века», — написали исследователи.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав все имеющиеся на сегодняшний день исторические записи, а также человеческие останки на предмет признаков травматических повреждений. Они могли указывать на гражданский конфликт.

Ранее ученые впервые обнаружили отпечатки кроны дерева каменноугольного периода.

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