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Найден первый отпечаток кроны древнего дерева

Current Biology: обнаружен первый отпечаток кроны дерева каменноугольного периода

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Instituto Nacional de Antropologa e Historia

Ученые из Колледжа Колби (США) впервые обнаружили отпечатки кроны дерева каменноугольного периода. Визуализация окаменелости показала растение, похожее на гигантский ершик. Исследование было опубликовано в журнале Current Biology.

Открытие было совершено на дне древнего рифтового озера во время раскопок на территории канадской провинции Нью-Брансуик. По словам археологов, дерево могло упасть в озеро в результате землетрясения, поэтому оно сразу было погребено под слоем ила и осадочных пород, благодаря чему и сохранилось до наших дней. Находке около 359-347 млн лет, что соответствует каменноугольному периоду. В то время древесная растительность занималась большую часть суши.

Растение получило название Sanfordia densifolia. По словам исследователей, растение обладало более чем 250 листьями длиной в два метра. Они были прикреплены к стволу дерева, диаметр которого не превышал и шести см. Вероятно, это растение было одной из тупиковых ветвей развития флоры. Обнаружение других окаменевших отпечатков кроны древних деревьев позволит понять, насколько часто встречались аналоги Sanfordia densifolia в раннем каменноугольном периоде.

Ранее археологи установили предназначение древних артефактов из костей.

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