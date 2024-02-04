Ученый объяснил происхождение пирамиды, найденной в Антарктиде

Геологи из Калифорнийского университета в США опровергли наличие пирамиды в горах Антарктиды. По их словам, это гора пирамидальной формы. Об этом сообщает новостной портал LiveScience.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что спутниковые снимки в Антарктиде выявили пирамидообразные фигуры неизвестного происхождения, расположенные в горном массиве Эллсуорт.

По словам ученых, это гора, открытая в 1935 году, является одним из пиков горного массива. Необычная форма горы было создана эрозией — при таянии льда вода заполняет трещины гор и, когда замерзает, превращается в лед, который и расширяет трещины в горе. Процесс повторяется огромное количество раз на протяжении миллионов лет, и постепенно скалы приобретают пирамидальную форму.

«Это обычная гора. Многие горы на Земле напоминают пирамиды, но у них, как правило, две или три грани. Четыре, как в данном случае, встречаются реже, но не являются чем-то необычным», — заключили ученые.

Ранее в Ирландии нашли хорошо сохранившиеся останки подростка из железного века.