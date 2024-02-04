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Полиция Ирландии обнаружила в болоте останки подростка возрастом более 2 тыс. лет

PSNI: в Ирландии нашли хорошо сохранившиеся останки подростка из железного века

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Christian Dedenroth-Schou/ROMU

В Северной Ирландии на территории одного из болот рядом с деревней Беллаги обнаружили останки подростка, который умер более 2 тыс. лет назад, об этом сообщили на сайте правоохранительных органов The Police Service of Northern Ireland (PSNI). Находку назвали уникальной и передали в Национальный музей Ирландии.

Находка была совершена полицейскими — тело было погружено на один метр под землю на территории торфяного болота и находилось среди останков ископаемых деревьев. Уникальным оказалось то, что останки человека хорошо сохранились: остались не только кости, но и частично кожа, ногти и одна почка.

Полицейские не смогли определить возраст человека, поэтому к работе были подключены археологи-криминалисты. По словам археологов, это был мужчина в возрасте от 13 до 17 лет. Он жил в раннем железном веке около 500 года до н.э. Ученые предположили, что юноша мог быть похоронен среди деревьев в роще, а затем его смыло водой в болото. Причину его смерти пока определить не удалось.

Ранее археологи обнаружили в Англии таинственный древнеримский артефакт.

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