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Ученые устроили краш-тест головам манекенов в тюрбанах

IC: тюрбан может защитить сикхов-велосипедистов от перелома черепа при падении

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Ghajari et al.

Правильно повязанный тюрбан может уменьшить риск переломов черепа и травм мозга, снизив силу удара по голове на 23-39%. Об этом сообщают ученые из Имперского Колледжа Лондона (IC).

Сикхизм — зародившаяся на территории современной Индии религия, испытавшая влияние индуизма и ислама. Ее представители носят тюрбан, скрывающий волосы. Этот убор мешает сикхам носить защитный шлем при езде на велосипеде, и в некоторых странах им даже разрешили не использовать шлемы. Авторы нового исследования решили проверить, может ли тюрбан защитить от травм сикхов-велосипедистов.

С помощью голов манекенов для краш-тестов исследователи протестировали пять различных тюрбанов, отличающихся способом обертывания, типом ткани и ее размерами.

Ученые обнаружили, что по сравнению с непокрытой головой тюрбан значительно снижает риск переломов черепа в местах, покрытых толстым слоем ткани. Так, тюрбан «дастар» (длиной три метра и шириной два метра) снизил силу удара по передней части головы на 23% по сравнению с тюрбаном с наихудшими показателями.

Боковые части головы лучше всего защитил тюрбан «думалла» (длиной 10 метров и шириной один метр): сила удара была на 59% ниже по сравнению с тюрбаном с худшими показателями.

Однако риск переломов черепа и травм головного мозга был выше при использовании любого тюрбана по сравнению с велосипедным шлемом. Чтобы уменьшить вероятность травмы, ученые рекомендовали использовать как можно более толстый слой ткани и размещать между слоями тюрбана специальный материал для защиты от ударов.

Ранее врачи опровергли миф о травмоопасности бега и езды на велосипеде.

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