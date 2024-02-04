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Врачи назвали эффективные и бесполезные лекарства от прыщей

AAD: изменение питания не помогает при лечении угревой сыпи

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Для лечения угревой сыпи (акне) наиболее эффективны наружные средства с бензоил-пероксидом, ретиноидами, а также пероральные антибиотики. Изменение питания и прием БАДов не имеют доказанной эффективности. Об этом сообщает пресс-служба Американской академии дерматологии (AAD).

Экспертная группа AAD пересмотрела рекомендации по лечению акне, принятые в 2016 году. Согласно новым принципам, для подавления размножения бактерий, связанных с появлением прыщей, следует использовать наружные средства с бензоил-пероксидом. Вместо или вместе с ними можно применять местные средства с ретиноидами (адапаленом, третиноином, тазаротином и трифаротином) — они помогают очистить поры и уменьшить воспаление.

Также могут быть полезны пероральные антибиотики, например, доксициклин. Однако эти препараты следует использовать только в случае необходимости, поскольку чрезмерное использование может привести к появлению устойчивых к терапии бактерий. Снизить риск этого может комбинация пероральных антибиотиков и наружных средств с бензоил-пероксидом.

Пациенты с тяжелым акне, которое не прошло после наружной терапии, могут нуждаться в приеме препаратов с изотретиноином.

Гормональная терапия, включая использование противозачаточных таблеток или спиронолактона, также может улучшить течение акне, если оно вызвано гормональными проблемами. Среди других эффективных компонентов наружных средств — салициловая и азелаиновая кислоты.

Химические пилинги, лазеры, гель для местного применения с адапаленом (0,3%) и светотерапия не доказали свою эффективность и требуют дальнейшего изучения. Диеты и БАД также не вошли в рекомендации по лечению акне.

Ранее врачи рассказали, помогает ли мятный чай в борьбе с акне.

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