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Ученые нашли эффективный способ профилактики панкреатита после эндоскопии

Lancet: стентирование поджелудочной предотвращает панкреатит после эндоскопии

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Расширение протока поджелудочной железы с помощью стента снижает риск панкреатита после эндоскопического исследования протоков печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Это показала работа, опубликованная в журнале The Lancet.

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография, или РХПГ, — это процедура, используемая для диагностики и лечения заболеваний печени, желчного пузыря, желчных протоков и поджелудочной железы. Этот метод сочетает рентген и использование эндоскопа — длинной гибкой трубки с фонарем. Иногда процедура приводит к сужению протока поджелудочной железы из-за отека и ее воспалению (панкреатиту). Чтобы предотвратить это опасное для жизни осложнение, врачи устанавливают стент в проток поджелудочную железы либо назначают прием лекарства индометацина.

В новом исследовании более 1900 пациентов, перенесших РХПГ, панкреатит развился у 14%, получавших только индометацин, и у 11%, получивших индометацин и стентирование.

Результаты означают, что сам по себе индометацин неэффективен для профилактики панкреатита — некоторым пациентам может быть показана установка стента. Выводы могут привести к пересмотру стандартов обучения хирургов, так как сейчас немногие врачи способны правильно провести стентирование протока поджелудочной.

Ранее ученые выяснили, как иммунитет повреждает желчные протоки печени.

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