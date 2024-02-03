Биологи выяснили, почему мотыльки кружат вокруг фонарей и ламп

Международная группа ученых из США, Великобритании и Коста-Рики раскрыла секрет, заставляющий мотыльков и других летающих насекомых кружить вокруг фонарей и других источников света в ночное время. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Ранее считалось, что мотыльков манит тепло пламени. Это частично подтверждалось фактом, что некоторые насекомые действительно являются пирофилами: их привлекает огонь, и они научились получать преимущества от недавно выгоревших территорий. Однако большинство прилетающих на свет существ не относится к этой категории.

Другая теория заключалась в том, что мотылькам нужен сам свет. Эта реакция называется фототаксисом. Насекомые стараются избегать темноты, однако в таком случае их скопления врезались бы в фонари и лампы, а не порхали вокруг них.

Еще одна гипотеза полагала, что насекомые принимают ночное освещение за свет Луны, которым мотыльки и бабочки пользуются для навигации в ночное время. В то же время существа летают около светящихся объектов по траекториям, которые не соответствуют такой модели.

Чтобы изучить этот вопрос, исследователи засняли полеты насекомых вокруг различных источников света, чтобы точно определить их направления движения. Изучение видеороликов показало, что мотыльки стараются поворачивать спиной к свечению. Это известное поведение, называемое реакцией на дорсальный (поступающий сзади) свет.

Орбитальные траектории оказались лишь одним из наблюдаемых моментов. Когда насекомые летели прямо под светом, они часто выгибались вверх, когда он проходил позади них, держась спиной к лампе до тех пор, пока, в конце концов, летя прямо вверх, они не останавливались и не ныряли обратно. И что еще более интересно, пролетая прямо над источником света, насекомые имели тенденцию переворачиваться вверх тормашками, снова поворачиваясь спиной к свету, но затем резко снижались.

До появления современного освещения небо обычно было ярче земли, днем ​​и ночью, поэтому оно служило довольно надежным сигналом для небольшого активного летчика, надеющегося сохранить устойчивую ориентацию. Искусственное освещение, которое саботирует эту способность, заставляя насекомых летать кругами, появилось относительно недавно, отметили специалисты.

По словам исследователей, их выводы говорят о необходимости снижать световое загрязнение ради сохранения разнообразия насекомых.

Ранее биологи предупредили о сокращении численности насекомых по всему миру.