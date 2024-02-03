Казахстан пригласили продолжить научную программу на МКС

Россия предложила Казахстану продолжить исследования на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдата Мусина.

«К нам поступило предложение <…> продолжить научную программу», — сказал Мусин, уточнив, что у Казахстан имеет ряд научных работ, которые находятся в стадии доработки.

Глава ведомства не конкретизировал, кого и для каких исследований необходимо отправлять в космос. Он обратил внимание, что российская сторона обещает рассмотреть любые предложения.

В конце 2023 года Мусин обратился к РФ с предложением продолжить космические исследования на станции и отправить на орбиту казахстанского космонавта.

В четверг, 1 февраля стало известно, кто доставит на орбиту станцию для замены МКС. Дата миссии пока не была объявлена, однако известно, что StarLab планируют запустить до 2030 года.

Ранее Китай вывел на орбиту группу из 11 спутников.