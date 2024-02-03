Зубная боль мужчины оказалась признаком рака

Зубная боль мужчины из Канады оказалась симптомом рака полости рта, из-за которого ему пришлось удалить половину нижней челюсти. Об этом сообщает Daily Mail.

Уэйн Реймер из Канады начал страдать от зубной боли в мае 2006 года. Для борьбы с ней он принимал аспирин, а затем обратился к врачу, При удалении зуба стоматолог заподозрил рак полости рта у пациента. Это подтвердила биопсия ткани корневого канала. Мужчине провели 17-часовую операцию по удалению половины нижней челюсти, которую затем восстановили с помощью тканей из левой руки и ноги. После операции он перенес несколько месяцев лучевой терапии, которая привела к тяжелым ожогам полости рта.

Врачи прогнозировали, что мужчина проживет менее шести лет. Однако на данный момент он жив, вышел на пенсию и смог увидеть четырех внуков.

Ранние признаки рака полости рта могут включать боль во рту и ухе, расшатывание зубов и ощущение компа в горле. На более поздних стадиях опухоль может вызвать проблемы с открыванием рта, пережевыванием и глотанием. Незаживающие язвы во рту, хриплый голос и необъяснимые уплотнения — также повод обратиться к врачу, чтобы исключить рак ротовой полости.

При обнаружении рака полости рта на ранних стадиях 86% пациентов проживают пять и более лет. Но если опухоль распространилась на другие части тела, пятилетняя выживаемость падает до 69%.

Факторы риска включают курение и употребление алкоголя, а также инфекцию вирусом папилломы человека (ВПЧ). Чаще всего рак полости рта обнаруживают у людей в возрасте 60 лет или старше, но около 20% случав приходятся на тех, кто моложе 55.

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