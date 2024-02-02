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Ученые научились гуманно защищать саженцы от набегов животных-вредителей

NEE: растения с неаппетитным запахом в 20 раз реже поедаются травоядными

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Австралийские ученые из Сиднейского университета предложили безвредный способ защиты посевов от животных-вредителей с помощью запаха растений, которые не нравятся тем или иным травоядным. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Ecology & Evolution (NEE).

«Травоядные животные наносят значительный ущерб ценным растениям в экологически и экономически уязвимых районах мира, но истребление животных для защиты растений может быть неэтичным», — отметил ведущий автор исследования, доктор Патрик Финнерти.

Команда создала искусственные запахи-имитаторы видов растений, которые сельскохозяйственные вредители естественным образом избегают.
Ученые провели эксперимент в национальном парке Ку-ринг-гай Чейз вблизи Сиднея. В качестве модельного травоядного использовался болотный валлаби — небольшой сумчатый зверь из семейства кенгуру. Для проверки идеи исследователи синтезировали аромат цитрусового кустарника Boronia pinnata, который не нравится валлаби. Им обработали побеги эвкалипта Eucalyptus punctata, который любят есть кенгуру.

Тесты показали, что животные в 20 раз реже поедали саженцы эвкалипта, покрытые составом с неприятным для них запахом.

Научная группа также успешно протестировала метод на африканских слонах.

По словам специалистов, предыдущие попытки отпугивать животных от посадок с помощью пахучих веществ, таких как масло чили или даже машинное масло, были не столь удачными. Звери рано или поздно привыкали к репелленту, и эффективность метода падала. В случае с естественными запахами защитный эффект должен быть более длительным, считают исследователи.

Ранее бельгийские зоологи предупредили об угрозе для экологии из-за нашествия американских енотов-вредителей.

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